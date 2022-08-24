Болельщики запустили флешмоб «Роналду — в «Марсель»

Французские болельщики в социальных сетях запустили флешмоб с хештегом #RonaldOM, призывая португальского нападающего Криштиану Роналду перейти в «Марсель». Эта незапланированная акция началась после того, как журналист Мохамед Хенни опубликовал видео, на котором он через официальный сайт клуба пытался зайти на страницу с игроком Жонатаном Клоссом, выступающим под номером 7, но сервис выдавал ошибку.



После опубликованного видео болельщики также решили проверить сайт марсельского клуба, и у них повторилась та же ситуация. Появились слухи, что это связано с возможным переходом Роналду во французскую команду, из-за чего болельщики и решили устроить подобную акцию.



Напомним, этим летом появлялось множество слухов, связывающих Роналду с переходом в тот или иной европейский гранд. Но до сих пор португальский форвард находится в стане «красных дьяволов», и ожидается, что футболист останется в английской команде вплоть до окончания своего контракта, который истекает летом следующего года.

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