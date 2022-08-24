Болельщики запустили флешмоб «Роналду — в «Марсель»

Французские болельщики в социальных сетях запустили флешмоб с хештегом #RonaldOM, призывая португальского нападающего Криштиану Роналду перейти в «Марсель». Эта незапланированная акция началась после того, как журналист Мохамед Хенни опубликовал видео, на котором он через официальный сайт клуба пытался зайти на страницу с игроком Жонатаном Клоссом, выступающим под номером 7, но сервис выдавал ошибку.
После опубликованного видео болельщики также решили проверить сайт марсельского клуба, и у них повторилась та же ситуация. Появились слухи, что это связано с возможным переходом Роналду во французскую команду, из-за чего болельщики и решили устроить подобную акцию.
Напомним, этим летом появлялось множество слухов, связывающих Роналду с переходом в тот или иной европейский гранд. Но до сих пор португальский форвард находится в стане «красных дьяволов», и ожидается, что футболист останется в английской команде вплоть до окончания своего контракта, который истекает летом следующего года.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 24 августа 2022
-
10:35
-
10:33
-
10:10
-
09:51
-
09:48
-
09:32
-
09:23
-
09:15
-
09:08
-
08:49
-
08:30
-
07:28
-
06:39
-
06:11
-
05:21
-
05:16
-
04:57
-
04:53
-
04:36
-
04:23
-
03:58
-
03:54
-
03:46
-
03:36
-
03:32
-
03:18
-
02:57
-
02:52
-
02:35
-
02:19
-
02:15
-
02:04
-
01:56
-
01:38
-
01:36