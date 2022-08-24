Равшан Ирматов вошёл в состав ЭСК РФС
Поделиться
45-летний арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов вошёл в состав Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС, сообщает официальный сайт организации.
Ирматов стал арбитром ФИФА в 2003 году в возрасте 25 лет. С 2008 по 2011 год признавался лучшим судьёй в Азии. Он работал на матче-открытии чемпионата мира — 2010 между сборными ЮАР и Уругвая, всего на том турнире обслужил пять матчей, среди них — полуфинал Уругвай — Нидерланды.
Также Ирматов в качестве главного рефери работал на Олимпийских играх в Лондоне, Кубке конфедераций в Бразилии, чемпионатах мира — 2014 и 2018. Он является рекордсменом по количеству матчей чемпионатов мира — Ирматов отработал на 11 играх. В конце 2019 года Ирматов официально завершил карьеру.
Новость по темеЭСК: Мампасси был ошибочно удалён в матче с «Химками»
Комментарии
- 24 августа 2022
-
18:24
-
18:04
-
18:02
-
17:56
-
17:55
-
17:40
-
17:36
-
17:24
-
17:05
-
16:50
-
16:38
-
16:26
-
16:09
-
16:01
-
15:57
-
15:57
-
15:50
-
15:37
-
15:27
-
15:21
-
15:17
-
15:08
-
14:59
-
14:57
-
14:40
-
14:26
-
14:13
-
14:10
-
13:56
-
13:55
-
13:41
-
13:31
-
13:20
-
13:12
-
13:05
Партнерский контент