Равшан Ирматов вошёл в состав ЭСК РФС

45-летний арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов вошёл в состав Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС, сообщает официальный сайт организации.

Ирматов стал арбитром ФИФА в 2003 году в возрасте 25 лет. С 2008 по 2011 год признавался лучшим судьёй в Азии. Он работал на матче-открытии чемпионата мира — 2010 между сборными ЮАР и Уругвая, всего на том турнире обслужил пять матчей, среди них — полуфинал Уругвай — Нидерланды.

Также Ирматов в качестве главного рефери работал на Олимпийских играх в Лондоне, Кубке конфедераций в Бразилии, чемпионатах мира — 2014 и 2018. Он является рекордсменом по количеству матчей чемпионатов мира — Ирматов отработал на 11 играх. В конце 2019 года Ирматов официально завершил карьеру.