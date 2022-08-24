ЭСК: Мампасси был ошибочно удалён в матче с «Химками»
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Защитник «Локомотива» Марк Мампасси был ошибочно удалён в матче с «Химками». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Главный арбитр матча Иван Сиденков принял неверное решение. Защитник, совершивший контакт рукой с лицом полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, должен был получить предупреждение за безрассудное поведение.
Напомним, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги в концовке первого тайма защитник «Локомотива» Марк Мампасси был удалён с поля. Главный арбитр встречи Иван Сиденков прибегнул к помощи VAR и принял решение показать игроку красную карточку.
«Локомотив» набрал шесть очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (7) — на девятом месте.
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