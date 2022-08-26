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Президент РПЛ рассказал, какая команда лиги ему импонирует

Президент РПЛ рассказал, какая команда лиги ему импонирует
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Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев признался, что из команд чемпионата ему импонирует «Краснодар».

«Я ни за кого не болею. Я поддерживаю отдельных людей: руководителей, футболистов. Было ли так всегда? Нет (смеётся). Я болел за «Спартак» Романцева, «Локомотив» Сёмина. Сейчас мне импонирует «Краснодар» – нельзя не симпатизировать, когда на поле выходят дети из академии. Но у меня нет ни одного шарфа или футболки клуба РПЛ.

Как должен пройти год, чтобы я был доволен? Мне бы хотелось, чтобы мы встретились с вами на одной из решающих игр РПЛ, где будет полный стадион. Если там ещё будет разыгрываться путёвка в еврокубки – будет вообще замечательно», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Алаевым можно прочитать здесь:

«Нам всем нужен сильный «Спартак». Первое интервью с новым президентом РПЛ «Нам всем нужен сильный «Спартак». Первое интервью с новым президентом РПЛ
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