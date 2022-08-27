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Экс-футболист «Тамбова» Чагров рассказал, какое обещание перед ним не сдержал клуб

Экс-футболист «Тамбова» Чагров рассказал, какое обещание перед ним не сдержал клуб
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Вратарь исландского клуба «Кордренгир» Никита Чагров, ранее выступавший за «Тамбов», рассказал, почему не решился сменить клуб летом 2020 года, когда в «Тамбове» возникли финансовые проблемы.

«Я ждал своего шанса. Деньги не были на первом месте. Шелия как раз уходил… С Рыжиковым конкуренции не было, хотя тут как раз мне её обещали. После сборов и вовсе сказали готовиться к первому матчу сезона — с «Ростовом»: «Кто бы ни приехал из новых вратарей, будешь играть ты». На следующий день приезжает Серёга, и они (Тренерский штаб и руководство. — Прим. «Чемпионата») просто забыли об обещании», — цитирует Чагрова Sport24.

Также футболист поставил в пример Сергея Рыжикова, отметив его отношение к работе и способность поддерживать хорошую физическую форму, несмотря на возраст.

«Серега — отличный мужик и большой профессионал. Прежде всего отмечу его отношение к работе и то, как он поддерживает свои физические кондиции в таком возрасте. Рыжиков — пример того, как футболист должен следить за собой», — добавил Чагров.

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