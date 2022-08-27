Экс-футболист «Тамбова» Чагров рассказал, какое обещание перед ним не сдержал клуб

Вратарь исландского клуба «Кордренгир» Никита Чагров, ранее выступавший за «Тамбов», рассказал, почему не решился сменить клуб летом 2020 года, когда в «Тамбове» возникли финансовые проблемы.
«Я ждал своего шанса. Деньги не были на первом месте. Шелия как раз уходил… С Рыжиковым конкуренции не было, хотя тут как раз мне её обещали. После сборов и вовсе сказали готовиться к первому матчу сезона — с «Ростовом»: «Кто бы ни приехал из новых вратарей, будешь играть ты». На следующий день приезжает Серёга, и они (Тренерский штаб и руководство. — Прим. «Чемпионата») просто забыли об обещании», — цитирует Чагрова Sport24.
Также футболист поставил в пример Сергея Рыжикова, отметив его отношение к работе и способность поддерживать хорошую физическую форму, несмотря на возраст.
«Серега — отличный мужик и большой профессионал. Прежде всего отмечу его отношение к работе и то, как он поддерживает свои физические кондиции в таком возрасте. Рыжиков — пример того, как футболист должен следить за собой», — добавил Чагров.
- 27 августа 2022
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