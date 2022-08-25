Чагров — о долге со стороны «Тамбова»: не думаю, что увижу хотя бы копейку

Бывший футболист «Тамбова» Никита Чагров, ныне выступающий за «Кордренгир» в первой исландской лиге, рассказал о денежном долге российского клуба перед ним.



«Тамбов» расторг со мной контракт в одностороннем порядке. За что впоследствии палата присудила им штраф и выплату компенсации. Но клуб запустил процедуру банкротства и «простил» игрокам всё, что был должен.



Клуб остался должен всем. Не только игрокам. Мне лично — зарплату больше чем за полгода. Плюс квартирные, которые вообще ни разу не заплатили, и все премиальные. Ещё из-за расторжения контракта с их стороны без уважительных причин Палата по разрешению споров присудила мне выплаты до конца контракта (а оставалось полтора года). Все эти цифры только на бумагах. В реальности я не думаю, что увижу когда-нибудь хотя бы копейку оттуда. Есть надежда только на выплаты от ФИФА», — цитирует Чагрова Sport24.