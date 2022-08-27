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Кечинов: болельщики погонят «Факел» вперёд, но «Спартак» гораздо сильнее

Кечинов: болельщики погонят «Факел» вперёд, но «Спартак» гораздо сильнее
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом».

«Хотелось бы, чтобы «Спартак» продолжил играть так, как играл последние игры. С «Динамо» немного не получилось. Я не ожидал, что «Спартак» проиграет. Хочется, чтобы «Спартак» продолжал тот путь, по которому идёт.

Понятное дело, что будет тяжёлая игра для «Спартака»: придёт много болельщиков, и они погонят «Факел» вперёд. Если брать составы, то «Спартак» гораздо сильнее. Учитывая, что команды зрелищно играют и много забивают, думаю, «Спартак» должен выиграть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 7-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак» состоится сегодня, 27 августа, на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Начало игры — в 17:30 мск.

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