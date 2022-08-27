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Мане: у Клоппа я развивался как человек и как игрок. Мне повезло поработать с ним

Мане: у Клоппа я развивался как человек и как игрок. Мне повезло поработать с ним
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Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане поделился мнением о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Форвард играл под руководством специалиста в английском клубе.

«С тех пор, как я присоединился к «Ливерпулю», под руководством Клоппа я развивался, в первую очередь, как человек, и, конечно, как футболист. Я всегда говорил, что мне повезло быть игроком его команды и тренироваться у него», — приводит слова Мане Anfield Watch.

В сезоне-2021/2022 Мане провёл за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 23 гола и сделал пять результативных передач. В летнее трансферное окно Мане покинул «Ливерпуль» и подписал контракт с «Баварией». Соглашение игрока с мюнхенским клубом рассчитано до 2025 года.

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