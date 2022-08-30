Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Хайкин сообщил, что поддерживает связь с тренером сборной России Кафановым

Никита Хайкин сообщил, что поддерживает связь с тренером сборной России Кафановым
Комментарии

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин заявил, что поддерживает связь с тренером сборной России Виталием Кафановым и рассказал о преимуществах чемпионата Норвегии.

«Держу связь с тренером по вратарям Кафановым. После каждой игры мы созванивались, общались. Пока ничего больше не могу сказать, так как у меня больше нет информации о планах на будущее.

Чемпионат Норвегии развивается, это мой четвёртый сезон здесь. Я увидел большое количество талантов, которые вышли из этого чемпионата и перешли в более квалифицированные клубы. Здесь большую часть развития отдают молодым игрокам. В Норвегии один из ведущих чемпионатов, который показывает, что можно развивать молодёжь и качественно продавать её за рубеж», — приводит слова Хайкина „Матч ТВ“.

Напомним, Никита Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с марта 2019 года.

Хайкин показал, как «Будё-Глимт» отмечал победу в чемпионате

Новость по теме
Тренер вратарей «Зенита» рассказал, как Кафанов отговорил Хайкина возвращаться в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022