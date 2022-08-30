Никита Хайкин сообщил, что поддерживает связь с тренером сборной России Кафановым

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин заявил, что поддерживает связь с тренером сборной России Виталием Кафановым и рассказал о преимуществах чемпионата Норвегии.
«Держу связь с тренером по вратарям Кафановым. После каждой игры мы созванивались, общались. Пока ничего больше не могу сказать, так как у меня больше нет информации о планах на будущее.
Чемпионат Норвегии развивается, это мой четвёртый сезон здесь. Я увидел большое количество талантов, которые вышли из этого чемпионата и перешли в более квалифицированные клубы. Здесь большую часть развития отдают молодым игрокам. В Норвегии один из ведущих чемпионатов, который показывает, что можно развивать молодёжь и качественно продавать её за рубеж», — приводит слова Хайкина „Матч ТВ“.
Напомним, Никита Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с марта 2019 года.
Хайкин показал, как «Будё-Глимт» отмечал победу в чемпионате
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