Ахметов прокомментировал свой гол после дриблинга в кубковом матче с «Химками»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов оценил свой гол в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Химками» (2:0).
«Задача была выйти, каждому доказать и победить. У нас всегда такие задачи. У каждого есть шанс, все хотят себя показать. Гол? У меня на тренировках такие голы получаются. Стараюсь идти в дриблинг, когда есть такая возможность. Хочется продолжать.
Я осваиваюсь, не было проблем с адаптацией — быстро стал своим. Не очень много игрового времени? Согласен, просто у меня была небольшая проблема, ушиб, поэтому пропустил несколько игр. Это, возможно, приостановило развитие. Слава богу, сейчас всё хорошо», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
- 31 августа 2022
-
19:35
-
19:35
-
19:28
-
19:26
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:19
-
19:16
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:06
-
19:04
-
18:56
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:41
-
18:38
-
18:35
-
18:33
-
18:30
-
18:19
-
18:16
-
18:04
-
18:04
-
17:54
-
17:50
-
17:42
-
17:41
-
17:34
-
17:27