Ахметов прокомментировал свой гол после дриблинга в кубковом матче с «Химками»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов оценил свой гол в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Химками» (2:0).

«Задача была выйти, каждому доказать и победить. У нас всегда такие задачи. У каждого есть шанс, все хотят себя показать. Гол? У меня на тренировках такие голы получаются. Стараюсь идти в дриблинг, когда есть такая возможность. Хочется продолжать.



Я осваиваюсь, не было проблем с адаптацией — быстро стал своим. Не очень много игрового времени? Согласен, просто у меня была небольшая проблема, ушиб, поэтому пропустил несколько игр. Это, возможно, приостановило развитие. Слава богу, сейчас всё хорошо», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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