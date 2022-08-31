Ильзат Ахметов рассказал о задаче «Краснодара» в Кубке России

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов не стал называть точную цель команды в розыгрыше Фонбет Кубка России.

«Какие цели на Кубок? Побеждать в каждом матче, а дальше посмотрим, как говорится. То же самое касается и чемпионата. Не хочу громких слов, но мы хотим побеждать в каждой игре. Нашим болельщикам спасибо — они вторую подряд игру на выезде и активно нас поддерживают, учитывая, что сегодня среда. Без них этого бы не было», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 31 августа, «Краснодар» в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России уверенно обыграл «Химки» со счётом 2:0. Ахметов забил второй мяч команды.

У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16: