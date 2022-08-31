«Пари НН» — «Локомотив»: хозяева ведут со счётом 1:0 после 1-го тайма
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Сегодня, 31 августа, проходит матч Кубка России между «Пари Нижний Новгород» и «Локомотивом». После окончания первого тайма команда Михаила Галактионова ведёт со счётом 1:0. Команды играют на стадионе «Нижний Новгород». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме получил травму в матче 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Группы А Фонбет Кубка России с «Пари НН». Вместо него на поле появился 23-летний Андрей Савин, для которого эта игра стала дебютной за основной состав железнодорожников.
Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак», до этого в турнире одержал победу «Локомотив», обыгравший в финале самарские «Крылья Советов».
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