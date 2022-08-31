Адольфо Гайч: Кубок может дать мне больше игрового времени — это очень важно

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал свой выход на поле в матче Фонбет Кубка России с «Торпедо» (2:0). Аргентинец забил гол и отдал результативную передачу.

«Первый раз я играю в Кубке и считаю, что это очень хороший турнир. Он может дать больше игрового времени для меня. Это тоже очень важно. Здесь совершенно другой накал конкуренции, накал страстей, чем в основном чемпионате. Я считаю, что очень здорово, что мы играем в двух турнирах одновременно», — передаёт слова Гайча корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.

В нынешнем сезоне Гайч также провёл на поле девять минут в двух матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ), но не отметился результативными действиями.

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