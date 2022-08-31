Федотов прокомментировал победу в матче с «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу в матче Кубка России над «Торпедо» (2:0).
«Получился настоящий кубковый матч с множеством единоборств, никто не хотел уступать. В первом тайме владели инициативой, забили, создавали моменты, но реализация подводила. В первой половине встречи, за исключением одного момента на 45-й минуте, контролировали ход игры.
И начало второго тайма до забитого гола было под нашим контролем. Мы создавали, но не забивали из убойных позиций. Счёт 2:0 опять же послужил той отправной точкой, когда мы стали давать сопернику создавать свои полумоменты, и «Торпедо» имело возможность забить. Концовка прошла в более-менее спокойной обстановке. Мы искали шансы увеличить счёт, но не хватало точности в завершающих ударах», — цитирует Федотова пресс-служба московского клуба.
- 31 августа 2022
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