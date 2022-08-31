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Семак: выход Клаудиньо в матче со «Спартаком» очень даже возможен

Семак: выход Клаудиньо в матче со «Спартаком» очень даже возможен
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Факелом» в матче Кубка России (2:0).

«Первый тайм был поинтереснее, во втором тайме немного потеряли контроль. Наверное, это связано с тем, что ребята, которые играли сегодня, не имеют достаточно игровой практики. Мужская борьба, непростая победа. Замена Дугласа плановая. У Далера, к сожалению, проблема. Надеюсь, не очень серьёзная — информация будет чуть позже.

Игра получилась довольно жёсткой, поэтому сегодня не стали рисковать здоровьем Клаудиньо. Его выход в матче со «Спартаком» очень даже возможен. «Спартак» заслуженно находится на втором месте, они набрали хорошую форму и психологическую уверенность — команда на ходу, и мы ждём очень интересный матч. Эта игра не станет определяющей, но она очень важна», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

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