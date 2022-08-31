Семак придумал для «Зенита» новую схему перед «Спартаком». Бакаев был хорош!

«Зенит» выиграл в 1-м туре Кубка России у «Факела» и теперь делит в своей группе лидерство со «Спартаком».

Сергей Семак сильнее изменил основу в кубковом матче, нежели Гильермо Абаскаль перед игрой «Спартак» – «Зенит». Из тех, кто выходил в стартовом составе в последнем туре РПЛ, сегодня с первых минут сыграл только Дуглас Сантос.

Наконец-то дебютировал в петербургской команде новый бразильский голкипер Иван. Неожиданно в заявку сине-бело-голубых попал Клаудиньо, которого после травмы не ждали даже в «Дерби двух столиц». Тренер «Факела» Олег Василенко тоже поменял большую группу футболистов, участвовавших во встрече со «Спартаком».

Семак придумал любопытную тактическую схему на матч с «Факелом». «Зенит» вроде бы играл 3-4-2-1: Чистяков, Алип и Адамов – в центре обороны, Сутормин и Круговой – «крайки», Дуглас Сантос и Ерохин – центрхавы, Бакаев и Мантуан – инсайды, Кассьерра – центрфорвард. Однако при владении мячом сине-бело-голубые перестраивались на четыре защитника. Адамов смещался на правый фланг, Сутормин уходил в центр поля, а Ерохин поднимался выше. Таким образом, «Зенит» получал впереди дополнительную фигуру – Ерохин с его ростом и умением завершить атаки ударом в касание очень полезен в чужой штрафной. Эксперимент, судя по игре, работал хорошо.

«Зенит» постоянно атаковал, как привык это делать в лучшем составе. Иван в первые полчаса не имел возможности показать себя, пусть «Факел» и играл в два форварда. И только на 32-й минуте после кросса и удара головой Шаваева бразилец вступил в дело: совершил классный сейв, остановив мяч фактически на линии ворот. К этому моменту чемпионы России уже выигрывали со счётом 1:0. Забил Бакаев. Зелимхан был активен, ещё в дебюте матча мог заработать пенальти (пожалуй, переиграл, падая в штрафной «Факела»), а потом удачно пробил из-за штрафной – мяч рикошетом от Кассьерры попал в сетку.

В этом голе чувствовалась какая-то недобрая ирония судьбы. Кассьерра никак не может забить за «Зенит», и даже тут мяч, хоть и влетел в ворота «Факела» от его ноги, должен быть записан на Бакаева. Но колумбиец всё-таки прервал свою сухую серию! Петербуржцы зарабатывали много стандартов, и на 34-й минуте Кассьерра после подачи углового точно пробил головой. Возможно, он выиграл единоборство у Дашаева с фолом, но судья не разглядел нарушения, а систему VAR на игру в Санкт-Петербурге не привезли.

После перерыва «Факел» попытался улучшить контроль мяча, чтобы иметь шансы уйти от поражения. Но воронежцы с трудом выходили из-под прессинга «Зенита». Чемпионы России полностью доминировали, играя вторым составом, в котором уже не было Дугласа Сантоса – капитан ушёл с поля после 45 минут (вместо бразильца вышел Кузяев, который получил повреждение и сам попросил замену через полчаса). Впрочем, свой голевой момент «Факел» создал, когда из-за штрафной мощно пульнул молодой полузащитник Черняков. Иван опять потащил.

Арендованный «Зенитом» бразильский голкипер делал заявку на место в основе. Как и Мантуан – Густаво, пожалуй, был больше вовлечён в игру, чем Бакаев, пусть и не отметился сегодня результативными действиями, в отличие от экс-спартаковца. Их конкурент Мостовой едва не забил первыми же своими касаниями. Андрей здорово подготовил себе момент, улучшил позицию, но попал в штангу. После этого преимущество вдруг перешло к «Факелу». Воронежцы захватили инициативу, зарабатывали угловые один за другим, тем не менее сейвов от Ивана больше не потребовалось.

Как ни странно, по статистике команда Василенко даже перебила «Зенит»: удары – 8:11 (в створ – 4:5). Впрочем, это тот случай, когда цифры вводят в заблуждение. Команда Семака, исходя из созданных голевых моментов, могла побеждать и крупнее. Экс-голкипер фарм-клуба «Зенита» Городовой тоже заслужил достаточно высокую оценку, как и его коллега Иван. Во 2-м туре группового этапа Кубка России петербуржцы сыграют 14 сентября в Самаре с «Крыльями Советов». А «Факел» на следующий день встретится со «Спартаком» в Москве.