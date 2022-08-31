«Ростов» — «Динамо»: Голенков оформил дубль на 43-й минуте

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» в рамках 1-го тура Пути РПЛ Группы C Фонбет Кубка России играет с московским «Динамо». Стартовый свисток арбитра Владимира Москалёва прозвучал в 21:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт в матче на 23-й минуте открыл Егор Голенков, реализовавший пенальти в ворота Игоря Лещука. Москалёв назначил 11-метровый удар после просмотра VAR — Осокин сфолил на Байрамяне. На 43-й минуте Голенков оформил дубль, головой замкнув передачу Миронова.
Обслуживает матч «Ростов» — «Динамо» судейская бригада во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогают ему Максим Ковалёв (Реутов) и Игорь Князев (Курск). Резервный арбитр: Олег Соколов (Воронеж). Судья VAR — Кирилл Левников, его помощник – Андрей Веретешкин.
- 31 августа 2022
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