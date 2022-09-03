Жена Малафеева выразила недовольство игровым временем мужа в матче со «Спартаком»

Екатерина Малафеева, супруга 43-летнего бывшего вратаря санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева, отреагировала на участие мужа в матче легенд с московским «Спартаком» (1:2), прошедшей накануне в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Разочарованию нет предела. Поставили на последние 20 минут… Сын так готовил отца ежедневно», — гласит публикация

Напомним, голами в составе «Спартака» в прошедшем матче отметились Роман Павлюченко и Александр Ширко, у «Зенита» открыл счёт в матче полузащитник Игорь Денисов.

Это был второй матч между легендами «Спартака» и «Зенита» в 2022 году. 8 июля команды сыграли на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, тогда победу одержал «Зенит» со счётом 2:0. Матчи легенд проходят перед встречей основных команд. 4 сентября на «Открытие Банк Арене» «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).