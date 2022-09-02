Денисов круто вернулся в «Зенит». Но «Спартак» Романцева выиграл в британском стиле!

В июле перед игрой «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России бывшие звёзды сине-бело-голубых и красно-белых провели свой ретроматч на «Петровском». Тогда петербуржцы победили со счётом 2:0 благодаря голам Романа Широкова и Александра Кержакова. А теперь, спустя почти два месяца, перед встречей «Спартака» и «Зенита» в 8-м туре РПЛ состоялся матч-реванш легенд двух клубов в Москве.

«Зенит» к ответной игре усилился легионерами – в Россию вернулись Алехандро Домингес и Мигел Данни. Португалец по прибытии обратился к болельщикам петербургской команды: «Привет, друзья! Я прилетел в Россию, чтобы снова обыграть «Спартак». Увидимся на стадионе. Вперёд, «Зенит». И то ли в шутку, то ли всерьёз добавил, что находится в такой форме, что готов и целый чемпионат отыграть. Какой контраст со словами Андрея Аршавина! Тот признавался – ему уже тяжело играть в таком формате.

Кумир спартаковской торсиды Андрей Тихонов, в свою очередь, хотел, чтобы «Зенит» сыграл в открытый футбол, а не как в Санкт-Петербурге:

«Наш состав немножко омолодился, а «Зенит» усилился. Надеюсь, они не будут ставить «автобус», как в Питере, а значит, нам будет полегче».

И футбол действительно получился классным! Иногда по ходу игры даже забывалось, что на поле «старички» – атмосфера вполне тянула на матч РПЛ. Болельщиков на трибунах было много, а фанаты «Спартака», которых так не хватает команде в чемпионате России, создали красивый антураж. Подготовили и большой баннер на актуальную тему с подписью: «В тесной квартире на телике деда – вы нас приучали к красно-белым победам». Но самый трогательный момент с участием болельщиков – акция в память об экс главном тренере «Спартака» Георгии Ярцеве. Стадион исполнил песню «Ветер ли старое имя развеял» в его честь.

За «Спартак» играли Александр Филимонов, Андрей Ещенко, Константин Головской, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов, Александр Самедов, Александр Павленко, Андрей Коновалов, Егор Титов, Андрей Тихонов и Роман Павлюченко. За «Зенит» – Юрий Окрошидзе, Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Алексей Игонин, Валерий Цветков, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Данни и Домингес. На тренерских скамейках находились Олег Романцев и Анатолий Давыдов.

«Зенит» забил быстрый гол. И кто – Денисов! Игорь надел футболку сине-бело-голубых спустя девять лет. Наверное, бывший полузащитник и сам удивился предложению сыграть за родной клуб, учитывая, как он уходил из петербургской команды. Но кто старое помянет, тому глаз вон. Денисов же и в 38 лет идеально готов физически, кажется, сейчас не испортил бы картины в РПЛ. Зная его характер, можно было не сомневаться – Игорь будет биться и отрабатывать каждый эпизод на сто процентов. Самый показательный момент – жёсткий подкат Денисова под Тихонова, который, кстати, тоже в потрясающей форме. А забил он после подбора на угловом.

Хозяева, вдохновлённые поддержкой трибун, больше владели мячом и территориальным преимуществом. На 27-й минуте отыгрались. Гол получился не классическим для «Спартака» Романцева – после кросса. Но и забил-то его поигравший в Англии Павлюченко.

Хороший темп игры поддерживался многочисленными заменами. В первую очередь у «Зенита», на чьей скамейке были Роман Широков, Владислав Радимов, Владимир Быстров, Павел Погребняк… А у «Спартака» удачно вышел Денис Бояринцев – он и ассистировал Павлюченко.

А во втором тайме «Спартак» дожал «Зенит», взяв реванш за поражение в Санкт-Петербурге. Поразительно, но и этот мяч (теперь уже в ворота Вячеслава Малафеева) был забит в британском стиле. Его тоже сделали два игрока, не попавшие в условную основу: Алексей Мелёшин, чей 18-летний сын Павел на днях дебютировал с гола за первую команду красно-белых, сделал хорошую передачу на Александра Ширко.

Пусть этот ретроматч был просто шоу для болельщиков, но звёзды «Спартака» и «Зенита», как и 10–20 лет назад, играли на результат. В концовке победу красно-белым спас Артём Ребров. Классный сейв! И очень эмоциональный момент!

Глядя на радость после финального свистка болельщиков и самого легендарного из спартаковцев Романцева, понимаешь: таких ретроматчей в российском футболе должно быть больше.