Ребров: «Спартаку» надо соответствовать легендам. Ждём такой же результат с «Зенитом»

Бывший вратарь московского «Спартака», сейчас исполняющий обязанности спортивного директора красно-белых, Артём Ребров поделился ожиданиями перед воскресным матчем «Спартака» и «Зенита» в 8-м туре РПЛ.

«Что чувствую сейчас? Радость. В принципе, я уже год в таком состоянии. Сейчас я только рад, что это почувствовал и отыграл на ноль. Получились хорошие проводы. Сейчас я полноценно понимаю, что закончил. Есть чувство выполненного долга.



Видел на матче Джикию, Соболева и Хлусевича. Это кажется, что они улыбаются. Говорят, что этот толстый, а тот такой сякой. На самом деле они понимают, что легенды выиграли. Значит и нам нужно соответствовать. Я уверен, что для них это большое подспорье. Для нас было важно выиграть и показать, что ребята — теперь ваша очередь. Ждать в воскресенье результат не хуже? Естественно. К этому и готовимся. Ожидания? Ожидания позитивные. Две команды, которые идут вверху таблицы. Будет яркая и хорошая игра», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.