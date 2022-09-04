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Хави: Левандовски — фантастический человек. Победитель и лидер

Хави: Левандовски — фантастический человек. Победитель и лидер
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал игру Роберта Левандовского после матча с «Севильей».

«Дело не только в голе, а в том, как он доставляет мячи, контролирует ситуацию, принимает решения… Как он управляет прессингом.

Фантастический игрок. Он нам очень помогает. У него есть лидерские качества. Он помогает всем. Победитель. При этом он скромный. Здорово, что он есть в команде», – приводит слова Хави Marca.

Напомним, в четвёртом туре Ла Лиги «Барселона» разгромила «Севилью» со счётом 3:0 и расположилась на втором месте турнирной таблицы чемпионата, отставая от «Реала» на два очка. Дубль по ходу матча на свой счёт записал Роберт Левандовски. На счету поляка пять забитых мячей в четырёх матчах испанского чемпионата.

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