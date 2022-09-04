«Севилья» — «Барселона»: результат матча чемпионата Испании, кто выиграл, какой счёт

«Севилья» разгромно проиграла «Барселоне» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в матче 4-го тура чемпионата Испании. Сине-гранатовые выиграли со счётом 4:0.

«Барселона» вышла на второе место в чемпионате Испании.

В середине первого тайма Рафинья с передачи Усмана Дембеле забил дебютный мяч за «Барселону». На 36-й минуте Роберт Левандовски забил пятый гол за «Барселону» в трёх матчах. Кунде выполнил заброс в штрафную, где оборона «Севильи» не уследила за рывком Левандовского. Поляк технично обработал мяч грудью и с лёта пробил точно в угол ворот.



На 51-й минуте Эрик Гарсия забил третий мяч «Барселоны», доведя счёт до разгромного. После розыгрыша углового Рафинья выполнил подачу во вратарскую, Кунде головой сделал скидку Эрику Гарсии, а тот с близкого расстояния поразил ворота соперника.



«Барселона» набрала 10 очков и вышла на вторую строчку турнирной таблицы Ла Лиги. «Севилья» с одним очком остаётся на 17-й позиции.

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