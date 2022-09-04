Игрок «Урала» Бевеев: Гончаренко просит играть вперёд, не бояться ошибиться

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев рассказал о работе с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко. До белорусского специалиста клуб из Екатеринбурга возглавлял Игорь Шалимов.

«Тяжело сказать что-то про Гончаренко, точнее рассказать все секреты. Стали больше играть вперёд, не бояться ошибиться. Виктор Михайлович просит всех играть. Делаем максимум, что от нас зависит. Все стараются — это самое главное.



Мы тренируемся на максимуме. Придут голы, если работать. Я думаю, что всё впереди. Останемся в РПЛ? Мы об этом не думаем. Просто всё придёт, если делать все на максимуме. И результат будет», — сказал Бевеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



«Урал» в восьми матчах набрал одно очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.