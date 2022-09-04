Холанд: мне стало жаль, когда Левандовскому стали мешать уйти из «Баварии»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оценил переход форварда Роберта Левандовского из «Баварии» в «Барселону». В прошлом сезоне норвежец выступал в «Боруссии». Ранее сообщалось, что Эрлинг может оказаться в мюнхенском клубе.
«Я не считал, сколько пользы принёс «Баварии» Левандовски. Мне стало его по-настоящему жаль, когда он стал уходить, а его попытались остановить — это неуважительно», — цитирует Холанда AS.
Эрлинг Холанд забил 10 мячей в шести первых турах английской Премьер-лиги. 10-й гол форвард отправил в ворота «Астон Виллы». Ранее Холанд сделал по хет-трику в матчах с «Кристал Пэлас» (4:2) и «Ноттингем Форест» (6:0), дубль в игре с «Вест Хэм Юнайтед» (2:0), а также по голу в играх с «Борнмутом» (4:0) и «Ньюкаслом» (3:3).
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