Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Севилью» в матче Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Севилья» принимала «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 4:0.



На 20-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Результативную передачу отдал полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне. На 58-й минуте полузащитник Фил Фоден упрочил преимущество английской команды, забив гол после передачи защитника Жоау Канселу. На 67-й минуте Холанд оформил дубль и довёл счёт до разгромного. В компенсированное время встречи четвёртый гол забил защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.



Соперниками команд по группе G являются дортмундская «Боруссия» и «Копенгаген». Ранее немецкий клуб разгромил датчан со счётом 3:0. Действующий победитель турнира — мадридский «Реал».