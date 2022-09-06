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Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Севилью» в матче Лиги чемпионов

Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Севилью» в матче Лиги чемпионов
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В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Севилья» принимала «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

На 20-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Результативную передачу отдал полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне. На 58-й минуте полузащитник Фил Фоден упрочил преимущество английской команды, забив гол после передачи защитника Жоау Канселу. На 67-й минуте Холанд оформил дубль и довёл счёт до разгромного. В компенсированное время встречи четвёртый гол забил защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.

Соперниками команд по группе G являются дортмундская «Боруссия» и «Копенгаген». Ранее немецкий клуб разгромил датчан со счётом 3:0. Действующий победитель турнира — мадридский «Реал».

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур
06 сентября 2022, вторник. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
0 : 4
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 20'   0:2 Фоден – 58'   0:3 Холанд – 67'   0:4 Диаш – 90+2'
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