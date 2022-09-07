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Капитан «Шахтёра» Степаненко признался, что шокирован разгромной победой над «РБ Лейпциг»

Капитан «Шахтёра» Степаненко признался, что шокирован разгромной победой над «РБ Лейпциг»
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33-летний капитан донецкого «Шахтёра» Тарас Степаненко подвёл итоги выездной встречи 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с немецким «РБ Лейпциг» (4:1).

«Даже в своих самых смелых мечтах я не мог представить такой игры, с четырьмя нашими голами. Но играли мы хорошо и, чувствую, заслуживали сегодня такого результата. Да, я в клубе уже более десяти лет. Это новая команда, но многие наши молодые игроки — из академии «Шахтёра». Они пропитались духом «Шахтёра», и это нам очень помогает — у нас сплочённая и сильная духом команда.

Как только я увидел результаты жеребьёвки, сразу понял, что группа сложна, но также не сомневался в том, что наша команда сильна и должна добиваться результата. Мы хотим пройти дальше, но иногда молодым игрокам недостаёт стабильности», — приводит слова Степаненко пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Напомним, во 2-м туре групповой стадии «Шахтёр» примет шотландский «Селтик», а «РБ Лейпциг» сыграет на выезде с мадридским «Реалом».

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