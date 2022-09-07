«Мы играли за Украину». Тренер «Шахтёра» высказался о сенсационной победе над «РБ Лейпциг»

48-летний хорватский специалист Игор Йовичевич, возглавляющий донецкий «Шахтёр», высказался о победе своих подопечных над «РБ Лейпциг» (4:1) в выездном матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.



«Верю в команду с первого дня, когда мы начали работать. Может, никто не ждал такой яркой победы, потому что мы прекрасно знали, против кого играем. «Лейпциг» – клуб с репутацией, который по бюджету входит в топ-3 в немецкой Бундеслиге. Клуб очень мощный, который, возможно, временно проходит через небольшой кризис. И мы использовали это. Но заслужили полностью такой результат, потому что играли сердцем. Когда играешь сердцем за страну, за Украину, то получается так, как сегодня. Полностью горжусь командой и могу сказать, что я сейчас самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют. Все ребята отдались полностью, абсолютно все – и персонал, и все дали команде свою энергию вместе с фанатами, которые пришли нас поддержать на стадионе, и мы их чувствовали всё время. Эта синергия – и есть наша мощь.



Когда играешь только умом, то ты сознательно выбираешь стратегию, имеешь большую концентрацию, лучше реагируешь, можешь подсказать какому-то футболисту, что нужно делать. Потому что всё спланировано. Но когда футболист имеет талант и начинает играть сердцем, а мы сегодня в дебютном матче играли за страну, за Украину, то это является очень большим плюсом для нашей команды с ментальной точки зрения. И в такой момент ты забываешь обо всём, ты соединяешься с матчем и просто летаешь по полю. И они не были уставшими. Возможно, завтра будут, но сегодня у них был такой адреналин, что они сами просто в шоке от того, как сыграли. Честно, я счастлив и рад за них, потому что мы показали, что можем. Показали уровень, который должны держать и эту планку не опускать ниже. Потому что от нас сейчас будет требоваться и дальше играть так, что не всегда возможно, потому что это молодые игроки. Но я им благодарен, я их очень люблю, и мы будем продолжать работать дальше и скромно идти от матча к матчу. Это очень важно», — приводит слова Йовичевича пресс-служба «Шахтёра» на официальном сайте клуба.

Напомним, во 2-м туре групповой стадии «Шахтёр» примет на своём поле шотландский «Селтик», а «РБ Лейпциг» сыграет на выезде с мадридским «Реалом».