Валерий Карпин: сборы для сборной России нужны на 200%. Необходимо показать, что мы живы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему национальной команде необходимо провести осенние сборы.



«Нет даже смысла обсуждать, насколько необходимы матчи сборной. На 200% необходимы — показать, что мы есть, что мы живы. Сыграть в Бишкеке с Киргизией – в нынешних условиях успех», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Соперниками станут Киргизия и Иран. Первый из этих матчей пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии. Игра состоится на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова и станет первой очной встречей соперников в истории.

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