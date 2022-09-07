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Валерий Карпин: сборы для сборной России нужны на 200%. Необходимо показать, что мы живы

Валерий Карпин: сборы для сборной России нужны на 200%. Необходимо показать, что мы живы
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему национальной команде необходимо провести осенние сборы.

«Нет даже смысла обсуждать, насколько необходимы матчи сборной. На 200% необходимы — показать, что мы есть, что мы живы. Сыграть в Бишкеке с Киргизией – в нынешних условиях успех», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Соперниками станут Киргизия и Иран. Первый из этих матчей пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии. Игра состоится на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова и станет первой очной встречей соперников в истории.

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