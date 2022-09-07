Сборная России проведёт осенью товарищеские матчи с Киргизией и Ираном

Сборная России проведёт осенью два товарищеских матча, сообщает пресс-служба РФС. Соперниками станут Киргизия и Иран.



В сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Первая из них пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии. Игра состоится на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова и станет первой очной встречей соперников в истории.



Сборная Киргизии занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда сыграла в 1/8 финала Кубка Азии 2019 года и прошла отбор на следующий турнир – он состоится в 2023 году. В последних трёх матчах Киргизия выиграла у Сингапура, Мьянмы и сыграла вничью с Таджикистаном.

Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном, а также ведёт переговоры об организации третьей осенней игры. Информация об этих матчах будет опубликована дополнительно.