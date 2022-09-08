Сёмин: Хвича особенный. Против «Ливерпуля» он сыграл блестяще

Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с «Ливерпулем».
«Как оценю игру Хвичи? Как особенного (смеётся). Его же в УЕФА назвали особенным. Вот и я так оценю. Конечно, Хвича блестяще сыграл. Важный момент — он был очень дисциплинирован, как и вся команда. Высокую оборону «Ливерпуля» они чисто тактически просто разрушили — за счёт длинных передач и быстроты своих нападающих, в том числе и Хвичи. Они переиграли тактически «Ливерпуль» по всем статьям.
«Ливерпуль» вроде больше атаковал. Но быстрые контратакующие действия решили исход в другую сторону. Защитники у «Ливерпуля» всё-таки небыстрые. Пространством, которое они оставляли, «Наполи» воспользовался», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 9 сентября 2022
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