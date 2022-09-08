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«Кварацхелия – особенный». В УЕФА выложили пост об игроке

«Кварацхелия – особенный». В УЕФА выложили пост об игроке
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Официальный аккаунт Лиги чемпионов УЕФА в «Твиттере» выложил пост о грузинском вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Кварацхелия – особенный», – подписали фотографию игрока в аккаунте Лиги чемпионов.

Вчера, 7 сентября, на стадионе «Диего Армандо Марадона» состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимал «Ливерпуль». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

Неаполитанцы открыли счёт уже в самом начале встречи — на пятой минуте полузащитник Пётр Зелиньски уверенно реализовал 11-метровый удар. На 31-й минуте Андре Замбо Ангисса смог укрепить преимущество хозяев. Под конец первого тайма, на 44-й минуте, Джованни Симеоне довёл счёт до разгромного — ассистировал ему Хвича Кварацхелия. На 47-й минуте Пётр Зелиньски ещё увеличил преимущество своей команды в счёте. На 49-й минуте Луис Диас смог сократить отставание «Ливерпуля», но в оставшееся время мерсисайдцы спасти эту встречу не сумели — 4:1.

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