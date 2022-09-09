Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II.
«Семь лет карьеры я провел в английской Премьер-лиге, сейчас идёт мой восьмой сезон в Англии. Все эти годы я чувствовал бесконечную любовь Великобритании к своей королеве и ощущал, как Её Величество была важна и всегда будет значима для британского народа.
Я отдаю дань уважения её памяти и скорблю об этой невосполнимой потере вместе со страной, которую я научился называть домом. Мои мысли и молитвы — с Королевской семьёй», – написал Роналду в своих социальных сетях.
Елизавета II скончалась накануне. Сперва появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья монарха, а вскоре стало известно, что она умерла на 97-м году жизни. Матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» начался с минуты молчания.
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