Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II

Роналду выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II.

«Семь лет карьеры я провел в английской Премьер-лиге, сейчас идёт мой восьмой сезон в Англии. Все эти годы я чувствовал бесконечную любовь Великобритании к своей королеве и ощущал, как Её Величество была важна и всегда будет значима для британского народа.

Я отдаю дань уважения её памяти и скорблю об этой невосполнимой потере вместе со страной, которую я научился называть домом. Мои мысли и молитвы — с Королевской семьёй», – написал Роналду в своих социальных сетях.

Елизавета II скончалась накануне. Сперва появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья монарха, а вскоре стало известно, что она умерла на 97-м году жизни. Матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» начался с минуты молчания.

Новость по теме
Пирс Морган призвал проводить матчи АПЛ, несмотря на смерть королевы Елизаветы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022