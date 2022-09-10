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«Вы не можете поехать играть туда». Украинец Кравец обратился к боснийским футболистам

«Вы не можете поехать играть туда». Украинец Кравец обратился к боснийским футболистам
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Украинский нападающий Артём Кравец отреагировал на анонс проведения товарищеского матча между сборными Боснии и Герцеговины и России, а также обратился к бывшим боснийским партнёрам по «Коньяспору».

«Я знаю вас как очень хороших и честных ребят, вы не можете поехать играть туда», — написал Кравец в одной из социальных сетей, отметив голкипера Ибрагима Шехича и полузащитника Амира Хаджиахметовича, ранее выступавших с ним за турецкий клуб.

Напомним, ранее сообщалось о том, что товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины пройдёт 19 ноября в Санкт-Петербурге. Ряд боснийских представителей, в том числе футболистов, негативно высказались по поводу грядущего матча, выступая против его проведения.

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