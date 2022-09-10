Диогу Дало отказался от перехода в «Милан»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало отказался переходить в «Милан», сообщает Metro. По информации источника, футболист намерен бороться за место в основном составе английского клуба. Именно по этой причине он отказал итальянцам.



23-летний Дало перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Порту» летом 2018 года за € 22 млн. Соглашение между Диогу и «Манчестер Юнайтед» истекает в конце нынешнего сезона. По ходу карьеры Дало уже переходил в «Милан», за который выступал на правах аренды. В составе итальянского клуба футболиста провёл 33 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи.



В нынешнем сезоне Дало провёл в составе «Манчестер Юнайтед» семь официальных матчей и отметился одной результативной передачей. Также футболист получил три жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 20 млн.

Новость по теме Ван дер Сар выступил с критикой в адрес тен Хага за покупку «МЮ» футболистов у «Аякса»