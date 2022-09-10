Ван дер Сар выступил с критикой в адрес тен Хага за покупку «МЮ» футболистов у «Аякса»

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар раскритиковал экс-наставника клуба Эрика тен Хага, который летом 2022 года занял аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 30 августа бывший нападающий амстердамцев Антони официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». В стане «красных дьяволов» футболист воссоединился с бывшим тренером «Аякса» Эриком тен Хагом и экс-футболистом голландского клуба Лисандро Мартинесом.



«Судьба «Аякса» заключается в том, что мы всегда развиваем и ищем очень хороших игроков, если они хотят сделать следующий шаг, они всегда едут в Англию, Германию или Испанию, в подобные страны.



Итак, мы потеряли Эрика. Мы знали, что теряем великолепного тренера. И да, он на самом деле не особо оказывает помощь нам. Конечно, он взял двух наших лучших футболистов, мы получили хорошие деньги за эти трансферы. И, естественно, в этом некоторым образом судьба «Аякса», — приводит слова ван дер Сара Daily Mail.

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