Корниленко: по игре «Крылья» выглядели достойно со всеми, кроме «Зенита» и «Химок»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением об игре команды в последних матчах. Сегодня, 10 сентября, самарцы в матче 9-го тура РПЛ сыграли вничью с «Химками» (0:0).



«За исключением сегодняшней игры и игры с «Зенитом», по содержанию самой игры мы выглядели достойно с любым соперником. Если исходить из тех моментов, которые у нас были, то мы не добрали свои очки», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Главный арбитр матча Владимир Москалёв показал четыре жёлтые карточки в этой встрече. Два предупреждения получили футболисты «Химок» Резиуан Мирзов, Захар Волков и Бутта Магомедов. Ещё одну жёлтую карточку получил игрок «Крыльев Советов» Роман Ежов.



Самарские «Крылья Советов» набрали 10 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подмосковные «Химки» (8) — на 13-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит», в восьми встречах набравший 20 очков.