Кокорин снова вышел на замену на второй тайм, его «Арис» переиграл АПОЭЛ

Сегодня, 10 сентября, в матче 3-го тура чемпионата Кипра сезона-2022/2023 АПОЭЛ в Никосии принимал команду Александра Кокорина «Арис» (Лимасол). Гости одержали победу с минимальным счётом — 1:0.



Единственный гол на 18-й минуте забил бразилец Кажу. Кокорин появился на поле, выйдя на замену перед стартом второго тайма. В его активе — выход один на один с вратарём соперника, который не был реализован из-за удачной игры голкипера.

В прошлом матче «Ариса» с АЕЛом россиянин также вышел на поле перед началом второй половины игры, отметившись результативной передачей.

АПОЭЛ является наиболее титулованной командой Кипра. Действующим чемпионом страны является «Аполлон» из Лимасола. «Арис» в прошлом розыгрыше турнира финишировал четвёртым.