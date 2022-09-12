Александр Глеб: «Зенит» впечатляет за счёт иностранцев. В РПЛ у них пока конкурентов нет
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Бывший полузащитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб заявил, что «Зенит» демонстрирует хороший футбол благодаря иностранным футболистам.
«Кто впечатляет в РПЛ? «Зенит», за счёт иностранцев. Очень сильный подбор легионеров, они показывают хороший футбол. В России бытует мнение, что у «Зенита» нет конкурентов? Пока так и есть — постоянно побеждают. Но в любом случае РПЛ интересно смотреть — многие клубы показывают хороший футбол.
Всех будоражит вопрос: «Почему никто не может закрыть Клаудиньо»? А меня не будоражит. Поэтому — no comments», — приводит слова Глеба „Матч ТВ“.
Напомним, в матче девятого тура РПЛ «Зенит» на своём поле разгромил «Оренбург» со счётом 8:0.
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