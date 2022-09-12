«Ливерпуль» интересуется Гави, но 18-летний хавбек хочет остаться в «Барселоне»

«Ливерпуль» продолжает интересоваться полузащитником «Барселоны» Гави, но в ближайшее время 18-летний вундеркинд должен подписать новый контракт с испанской командой. Об этом сообщает Daily Express.

18-летний Гави — воспитанник «Барселоны». Всего за первую команду сине-гранатовых полузащитник в 53 матчах забил два гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона, но оно должно быть продлено в ближайшее время. Задержка подписания была связана с тем, что игроку исполнилось 18 лет лишь в начале августа.

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