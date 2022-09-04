«Гави — это сердце с ногами». Хави оценил игру хавбека «Барселоны» в матче с «Севильей»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об игре полузащитника Гави в матче 4-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 с «Севильей» (3:0).



«Думаю, Гави был лучшим в этом матче, учитывая его скорость, борьбу, передачи и высокое давление на соперников. Гави — это сердце с ногами. Он играет со страстью. Интенсивность его действий многое даёт команде», — приводит слова Хави Goal.com.



«Барселона» в четырёх матчах набрала 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. «Севилья» (1) — на 15-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион Испании мадридский «Реал», в четырёх встречах набравший 12 очков. В следующем туре Примеры «Барселона» сыграет с «Кадисом».

«Севилья» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 4-й тур

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