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Защитник «Зенита» — о Fan ID: без зрителей на стадионе футбол превратится непонятно во что

Защитник «Зенита» — о Fan ID: без зрителей на стадионе футбол превратится непонятно во что
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался по поводу введения Fan ID. По мнению казахстанского игрока, футбол должен быть для болельщиков, а если на трибунах не будет фанатов, то футбол превратится «непонятно во что».

«Конечно, я слышу, что кричат болельщики. Мы играли с «Уралом» — очень мало людей. Футбол же для болельщиков. Если на стадионе не будет зрителей, это превратится непонятно во что. Без фанатов сложно играть. На играх в Питере всегда было очень круто, классная поддержка», — приводит слова Алипа «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2022/2023 система Fan ID была введена на пяти стадионах Российской Премьер-Лиги. В ближайшем будущем планируется внедрение карт болельщиков и на остальных стадионах. Активные фанаты многих клубов бойкотируют матчи чемпионата России в знак протеста против Fan ID.

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