Валерий Кечинов объяснил вызов 12 новых игроков в сборную России на матч с Киргизией

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов объяснил, почему Валерий Карпин решил вызвать 12 новых игроков в сборную России на матч с Киргизией.

«Сейчас у нас никаких официальных соревнований нет, только товарищеские игры. Могу понять Валерия Георгиевича, потому что он хочет познакомиться поближе с новыми футболистами.



Такой состав только с той целью, чтобы познакомиться поближе. Если будет какой-то отборочный турнир и официальные игры, то он бы вызвал опытных футболистов — тех, кто сейчас в порядке», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии 24 сентября в Бишкеке. Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездного товарищеского матча с Ираном.