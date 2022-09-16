«Поможет быть готовыми к возвращению». Черчесов — о контрольном матче сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Киргизией.



«Есть теория, а есть практика. Я всё-таки занимался этим делом пять лет, поэтому что-то понимаю. У меня был простой 10 месяцев из-за ковида, так что я прекрасно знаю, что такое не видеть игроков долгое время. Ты их распускаешь. потом встречаешь через 10 месяцев ― вроде бы они, но не они. Важно тренировать футболистов, ощущать их, понимать, кто обучаем. Одно дело – каждый день видеть ребят на занятиях, другое – вот так.



Есть много нюансов. Рад, что наконец-то сборная сыграет. Понятно, что это не тот драйв, но хорошо, что есть соперник, есть возможность проводить сборы. Это поможет команде быть готовой к тому моменту, когда всё вернётся», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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