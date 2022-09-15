«Ференцварош» Черчесова минимально обыграл «Монако» с Головиным в матче ЛЕ

Сегодня, 15 сентября, состоялся матч 2-го тура Лиги Европы, в котором «Монако» на своём поле принимал венгерскую команду «Ференцварош», возглавляемую российским специалистом Станиславом Черчесовым. Игра проходила на стадионе «Луи II» во Франции, стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн трансляцию матча.
Первыми вышли вперёд гости — на 20-й минуте отличился норвежский нападающий Токмак Нгуен, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи принял решение забитый мяч отменить. Долгое время команды не могли забить в ворота друг друга. На 73-й минуте в составе «Монако» поле покинул Александр Головин. На 80-й минуте забил Балент Вечей после передачи Адама Траоре, выведя гостей вперёд. Финальный свисток арбитра сигнализировал о минимальной победе «Ференцвароша» со счётом 1:0.
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