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«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Булыкин: верю, что в матче со «Спартаком» «Локомотив» сможет собраться. Жду жаркого дерби

Булыкин: верю, что в матче со «Спартаком» «Локомотив» сможет собраться. Жду жаркого дерби
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от московского дерби «Локомотива» и «Спартака» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Жду жаркого и результативного дерби! «Спартаку» и «Локомотиву» нужно доказывать и поправлять свою ситуацию в чемпионате. Будет мощная битва за три очка! Шансы «Локомотива»? Дам 60 на 40 в пользу «Спартака». Но верю в «Локомотив», что они смогут собраться и хорошо сыграть», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 18 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

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