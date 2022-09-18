Ключевое дерби «Спартака» и «Локо». Любой результат запустит мощные процессы в клубах

Болельщики и «Спартака», и «Локомотива» ожидают предстоящего дерби с тревогой. Первые – сначала поверили в борьбу за золото, а потом команда проиграла трижды основным конкурентам («Динамо», «Зениту» и «Ростову»). Вторые – в принципе в ужасе от происходящего в клубе. «Локомотив» всего на одно очко опережает «Химки», находящиеся в зоне стыковых матчей. Так что очный матч может перевернуть сезон для обоих клубов.

Неудачи «Спартака» сразу же были восприняты однозначно – этой команде ещё рано бороться за золото. Бо́льшая часть болельщиков всё равно поддерживает Гильермо Абаскаля, но критикует руководство за практически отсутствие усиления летом (а вчера ещё стало известно, что до декабря клуб остался и без Кейта Бальде). Но вот четвёртая неудача в пяти матчах точно усилит волну недовольства. Несмотря на то что «Спартак» живёт в этой турбулентности уже около 20 лет, болельщики привыкли видеть результат здесь и сейчас, обязательно находя при этом виновного во всех бедах.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не исключено, что после следующего неудачного результата таким человеком может стать уже сам Абаскаль. Неизвестно, как ощущает себя испанец при работе под давлением и как поведёт себя в случае кризисной ситуации (во всех клубах он работал не более года, нельзя точно сказать, что он выдержит испытание).

А ещё третье поражение (в пяти матчах) может сильно ударить по моральной составляющей как главного тренера, так и всей команды. Контраст с началом сезона, когда появились чемпионские амбиции после побед над «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Уралом», может смениться на разговоры (в лучшем случае) о борьбе за медали. При этом ещё сильнее могут оторваться конкуренты – вряд ли это добавит позитива красно-белым. Как Абаскаль, так и игроки могут начать больше ошибаться систематически, что в совокупности с приходом нового спортивного директора запустит новый цикл спартаковского недовольства среди фанатов. И даже возможных перестановок.

«Локомотив» же проводит один из худших сезонов в XXI веке. Команда располагается на 11-й строчке в таблице после девяти туров, что совсем не соответствует амбициям клуба, имеющемуся составу и затратам на футболистов.

«Немецкая трансферная стратегия» не оправдала ожиданий. Неразбериху вызывает и тренерская чехарда: Гисдоль – Компфер и Хапов – Циннбауэр. Нет уверенности, что все люди, следящие за РПЛ, могут с ходу назвать имя главного тренера «Локомотива». Клуб метает из стороны в сторону, что отражается как на выступлении, так и на настроении болельщиков.

Тимур Гурцкая футбольный агент «Никто не понимает, что происходит в «Локомотиве». Это похоже на произведение Агаты Кристи. Пока не перевернём последнюю страницу, на которой будет написано, кто убийца, мы ничего не узнаем. Мне кажется, Цорн и компания сами на ходу пишут эту историю. У них нет никакого плана и стратегии. А то, о чём они заявляли, на стратегию мало похоже. Это всё больше похоже на дешёвый ситком. Думаю, до зимы в «Локомотиве» будут кардинальные перемены. Точка предела терпения пройдена. Если будет провал осенью, то ситуация поменяется».

Поражение в предстоящем матче сразу может привести к изменениям в руководстве (как раз пауза на матчи сборных), а эти изменения, в свою очередь, повлияют и на работу тренеров (скорее, на их увольнение). Есть ощущение, что даже победа «Локо» над «Спартаком» лишь отсрочит перестановки в клубе, но для нынешнего руководства и тренеров это уже необходимо.

Томас Цорн Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но и в «Спартаке», и в «Локо» сейчас ждут перерыва на матчи сборных. Появится шанс на работу над ошибками и приведение в форму игроков. Особенно это касается красно-белых: окончательно восстановятся после травм Руслан Литвинов, Шамар Николсон и Антон Зиньковский (Кейта Бальде, Виктора Мозеса и Кристофера Мартинса придётся ждать до следующего года).

В целом ситуация в «Спартаке» кажется более спокойной. Позитивный итог матча с «Локо» придаст импульс к улучшению результатов и качества игры. Абаскаль сможет показать, что готов обыгрывать сильные (по составу) команды, футболисты вновь поверят в себя, а болельщики возобновят разговоры о борьбе за самые высокие места. «Локомотив» же будет находиться в подвешенном состоянии при любом исходе встречи, но потенциальный проигрыш и уход Цорна и Циннбауэра могут перевернуть сезон уже сегодня.