«Лейпциг» назначил нового спортивного директора, ранее работавшего 23 года в «Боруссии» М

«РБ Лейпциг» на официальном сайте объявил о назначении Макса Эберля на должность спортивного директора клуба.
Отмечается, что 48-летний специалист приступит к работе с 15 декабря, с ним заключён долгосрочный контракт. Официальная пресс-конференция по поводу назначения также состоится в середине декабря.
«Я очень рад переходу в «РБ Лейпциг». Благодарен за время, которое мне дали, чтобы восстановиться; чувствую себя готовым и имею силы, необходимые, чтобы снова захотеть работать в футболе. „Лейпциг“ — клуб, который добился невероятного развития за последние несколько лет, он действительно амбициозен и обладает чётким видением футбола. Как в клубе, так и в регионе в целом огромное количестве потенциала.
Мои разговоры за последние несколько недель с «Лейпцигом» и Оливером Минцлаффом (исполнительный директор „Лейпцига“. — прим. „Чемпионата“) были положительными, и тот факт, что клуб полностью уважал моё решение взять паузу до окончания чемпионата мира, дал мне понять, что я хочу работать здесь», — заявил Эберль.
Отметим, что немец ранее занимал аналогичный пост в менхёнгладбахской «Боруссии», в которой проработал 23 года. В январе 2022 года он покинул клуб из-за усталости и желания отдохнуть от футбола.
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