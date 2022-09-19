«В Казани время будто идёт медленнее». Дзагоев — о распорядке дня после перехода в «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев поделился подробностями своего распорядка дня в Казани. 32-летний игрок стал игроком клуба в начале сентября.



«Утром подъём в 08:40–09:00. Завтрак. Начало тренировки в «Рубине» в 11:30, но примерно в 10:00 я иду на преактивацию, чтобы подготовить мышцы. Много работаю со стопами. Третий и четвёртый дни после игры — нагрузочные, после основной тренировки провожу около часа в зале, чередую силу верха и силу низа.



После тренажёрки — процедуры со сменой холода и тепла (от минус 8 до плюс 50 градусов) и баня небольшими подходами, максимум два раза. На ночь делаю прессотерапию и ванны с английской солью и магнием. Ложусь спать в промежутке с 22 до 23.



В Москве я готовился с Игорем Степановым — это реабилитолог ЦСКА, он мне очень помог и привёл в хорошую физическую форму. Сейчас мы постоянно на связи, варьируем нагрузки. Все упражнения на силу мне составляет Игорь.



У «Рубина» хорошая база — есть всё, что нужно. Пока живу здесь, но скоро сниму квартиру. Если честно, в Казани время как будто идёт медленнее. В Москве съездил на тренировку, ещё максимум в одно место заехал — и уже восемь вечера, через пару часов спать. Тут же расстояние до центра 15-20 минут, шикарно. Город чистый, красивый — мне нравится», — цитирует Дзагоева Sport24.

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