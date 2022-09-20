Агент Бийола: Яка мечтает однажды вернуться в ЦСКА, он не хотел уходить из команды

Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника «Удинезе» Яки Бийола, рассказал, что его клиент мечтает когда-то вернуться в ЦСКА. Напомним, словенский футболист покинул стан армейцев летом 2022 года.

«Для Бийола ЦСКА – это особенный клуб, за которым он по-прежнему следит и болельщиком которого является. Яка не хотел уходить из ЦСКА, и трансфер в «Удинезе» не состоялся бы, если бы не последние обстоятельства. Раскрою тайну, но Яка хочет однажды вернуться в ЦСКА. По крайней мере, он мне об этом рассказал.

Помогает ли опыт из ЦСКА Бийолу в Италии? Безусловно. Выступление за ЦСКА сделало его сильнее и более готовым к конкуренции в клубе из европейского топ-5. Надеюсь, он будет играть регулярно в старте «Удинезе» и прибавлять. Повторюсь, Яка очень благодарен ЦСКА, является фанатом этой команды и не пропускает ни одного матча», — приводит слова Чибежа Metaratings.

Напомним, недавно экс-футболист ЦСКА Яка Бийол забил победный гол за «Удинезе» в матче с «Интером».