Экс-игрок ЦСКА творит сенсацию. Он затащил свою команду в лидеры итальянского чемпионата

Героем прошедших выходных стал бывший защитник ЦСКА Яка Бийол, выступающий за «Удинезе». Новая команда словенца мощно стартовала в чемпионате Италии и подошла к матчу с «Интером» с серией из четырёх побед. Но для самого футболиста начало сезона выдалось сложным.

Яка Бийол Фото: Alessio Marini/Getty Images

В матчах с «Миланом» (2:4) и «Монцей» (2:1) он так и не вышел на поле, а с «Салернитаной» (0:0), «Фиорентиной» (1:0) и «Ромой» (4:0) получил суммарно 131 минуту. При этом наметилась закономерность – если Бийол находился на газоне, команда не пропускала.

Во встрече с римлянами центрбэк быстро травмировался и пропустил игру с «Сассуоло» из-за повреждения лодыжки. А возвращение словенца в основу получилось триумфальным.

В матче 7-го тура Серии А с «Интером» Бийол вышел на поле с первых минут. Словенец великолепно чувствовал себя против нападения итальянского гранда. За матч он выиграл 10 (!) верховых единоборств, трижды удачно вступил в отбор и показал высокую точность передач – 76%. Любопытно, что справляться с атакой соперника ему помогал другой бывший армеец – бразилец Бекао.

Бекао в матче с «Интером» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

На 84-й минуте Бийол пришёл в чужую штрафную на угловой. Яка идеально выбрал позицию при подаче Жерара Деулофеу и без сопротивления неотразимо пробил в дальний угол. И это при счёте 1:1! Словенец вывел «Удинезе» вперёд, «Интер» раскрылся и получил на последних минутах ещё один гол. А мяч бывшего футболиста ЦСКА остался победным и поднял «Удинезе» на время на первое место в турнирной таблице. По версии интернет-портала WhoScored защитник был одним из лучших игроков на поле. Он получил оценку – 8,1. Обойти его по этому показателю смог лишь Деулофеу (8,9), оформивший два ассиста.

После матча первым на победный мяч отреагировал сам игрок. Бийол отметил, что повреждения осложнили адаптацию в Италии, но он решительно настроен оправдать доверие тренерского штаба.

Яка Бийол защитник «Удинезе» «Я рад, потому что мне немного не повезло на старте сезона. Но я оставил всё это позади, хочу показать, на что способен. Надеюсь, отплатил за доверие, оказанное тренером и партнёрами. Я не думал ни о чём после забитого мяча, просто был очень счастлив. Но прежде чем нанести удар, я подумал, что должен забить либо сейчас, либо никогда. Забить перед своими болельщиками – прекрасное, сумасшедшее чувство. Это действительно важная победа для нас».

Бийол по итогам матча с «Интером» получил шикарную прессу, а также восторженные отзывы болельщиков в социальных сетях и на Reddit. В Словении его окрестили «грозой Самира Хандановича» и «глыбой, скалой в своей штрафной». А фанаты «Удинезе», любя, называют защитника «быком», «рейдером» и «неожиданным героем».

Яка практически идеально влился в команду и приносит пользу и в обороне, и в атаке. Это отмечает и главный тренер «Удинезе» Андреа Соттиль, который при возможности выпускает Бийола в старте. Связка двух экс-футболистов ЦСКА за четыре матча позволила соперникам забить лишь один гол. Похоже, адаптация ещё одного экс-армейца прошла в Италии успешно.